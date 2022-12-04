Канада ввела очередные санкции против иранских юридических и физических лиц, под ограничение подверглась компания, помогающая разрабатывать дроны «Шахед».
Об этом сообщает Министерство иностранных дел Канады.
В министерстве сообщили, что под новые санкции попали 4 физических и 5 юридических лиц из-за нарушений прав человека и дестабилизации мира и безопасности.
В частности, Канада объявила санкции против иранской компании «Бахарестан Киш», помогающей разрабатывать дроны «Шахед».
Также под действие санкций при содействии в ведении РФ войны против Украины попала иранская авиакомпания «Сафиран». Компания координировала полеты российских военных самолетов, по которым доставлялись иранские дроны.
Отмечается, что санкции предусматривают заморозку имущества и средств компаний на территории Канады. Физическим лицам, в отношении которых введены ограничения, запрещен въезд в страну.
Напомним, министр иностранных дел Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Иран поставлял беспилотники в Россию, но сделал это еще до начала вторжения России в Украину.
В ответ Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Иран лжет, когда говорит, что поставлял России боевые дроны якобы только до начала полномасштабной войны.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Канада ввела очередные санкции против иранских юридических и физических лиц, под ограничение подверглась компания, помогающая разрабатывать дроны «Шахед».
Об этом сообщает Министерство иностранных дел Канады.
В министерстве сообщили, что под новые санкции попали 4 физических и 5 юридических лиц из-за нарушений прав человека и дестабилизации мира и безопасности.
В частности, Канада объявила санкции против иранской компании «Бахарестан Киш», помогающей разрабатывать дроны «Шахед».
Также под действие санкций при содействии в ведении РФ войны против Украины попала иранская авиакомпания «Сафиран». Компания координировала полеты российских военных самолетов, по которым доставлялись иранские дроны.
Отмечается, что санкции предусматривают заморозку имущества и средств компаний на территории Канады. Физическим лицам, в отношении которых введены ограничения, запрещен въезд в страну.
Напомним, министр иностранных дел Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Иран поставлял беспилотники в Россию, но сделал это еще до начала вторжения России в Украину.
В ответ Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Иран лжет, когда говорит, что поставлял России боевые дроны якобы только до начала полномасштабной войны.