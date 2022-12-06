Правительство Черногории приняло решение о выделении Украине 11% собственного военного бюджета.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Постановление о предоставлении Украине помощи в размере 11% военного бюджета страны власти Черногории приняли по случаю подписания декларации о евроатлантической перспективе Украины.
5 декабря Черногория подписала с Украиной декларацию о поддержке ее евроатлантической перспективы.
Напомним, в последнее время в Польше активизировалась информационная кампания, с целью спровоцировать нежелание поляков помогать Украине. Так Россия хочет приостановить помощь Запада Украине.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Правительство Черногории приняло решение о выделении Украине 11% собственного военного бюджета.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Постановление о предоставлении Украине помощи в размере 11% военного бюджета страны власти Черногории приняли по случаю подписания декларации о евроатлантической перспективе Украины.
5 декабря Черногория подписала с Украиной декларацию о поддержке ее евроатлантической перспективы.
Напомним, в последнее время в Польше активизировалась информационная кампания, с целью спровоцировать нежелание поляков помогать Украине. Так Россия хочет приостановить помощь Запада Украине.