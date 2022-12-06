Правительство Черногории приняло решение о выделении Украине 11% собственного военного бюджета.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Постановление о предоставлении Украине помощи в размере 11% военного бюджета страны власти Черногории приняли по случаю подписания декларации о евроатлантической перспективе Украины.

5 декабря Черногория подписала с Украиной декларацию о поддержке ее евроатлантической перспективы.

Напомним, в последнее время в Польше активизировалась информационная кампания, с целью спровоцировать нежелание поляков помогать Украине. Так Россия хочет приостановить помощь Запада Украине.