Министерство обороны Великобритании прокомментировало вчерашние взрывы на авиабазе Энгельс в Саратовской области и на аэродроме Дягиляево возле Рязани.

Причины взрывов не подтверждены. Однако если Россия расценит их как умышленные атаки, она, возможно, сочтет их одними из наиболее стратегически значимых неудач защиты сил за все время полномасштабной войны, говорится в твиттере МО Британии.

По данным ведомства, в результате взрывов были повреждены два тяжелых бомбардировщика Ту-95 в Энгельсе, а в результате взрыва топливного бака в Дягиляево погибли три человека.

Места инцидентов расположены глубже в России, чем локации предварительных взрывов. Энгельс находится на расстоянии более 600 км от территории, контролируемой Украиной.

Энгельс является основной оперативной базой российской авиации дальнего действия на западе России, где базируется более 30 тяжелых бомбардировщиков. В министерстве добавили, что «эти самолеты способствуют ядерному сдерживанию России, а также часто использовались для запуска обычных крылатых ракет по Украине». Теперь Россия, возможно, временно переместит бомбардировщики на аэродромы разведения.

Российское командование, вероятно, будет пытаться выявить и наложить строгие санкции на российских офицеров, которые считаются ответственными за допущение инцидента.

Напомним, 5 декабря беспилотники атаковали в России два аэродрома - в Дягилеве и Энгельсе, на которых базируется стратегическая авиация. Именно с этих аэродромов российские самолеты взлетают для нанесения ракетных ударов по Украине. В минобороны РФ признали гибель трех военнослужащих и повреждение двух военных самолетов.

Позже аэрокосмическая компания Maxar опубликовала спутниковые снимки российской авиабазы в Энгельсе, с которой для нанесения ракетных ударов по Украине взлетают стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3.