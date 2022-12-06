Германия отказалась размещать зенитно-ракетные комплексы Patriot на западе Украины, которые будут переданы Польше.

Об этом сообщил министры обороны Польши Мариуш Блащак.

Он обсудил с министром обороны Германии Кристине Ламбрехт передачу комплексов.

«После разговора с представителями Минобороны Германии я был разочарован решением об отказе в поддержке Украины. Размещение Patriot в Западной Украине повысило бы безопасность поляков и украинцев. Поэтому мы продолжаем подготовку к размещению пусковых установок на территории Польши и подключение к нашей системе управления», — написал он в Twitter.

Напомним, что Германия решила передать Польше ЗРК после того, как на территории последней упала ракета во время массированного обстрела Украины Россией. Тогда в Польше предложили отдать эти системы Украине, однако Германии заявили, что это невозможно, поскольку Украина не является членом НАТО.

Ранее высокопоставленный чиновник разведки США, цитируемый агентством AP, заявил, что российские ракеты 15 ноября упали на территории члена НАТО Польши, в результате чего погибли два человека.

Президент Польши Анжей Дуда заявил, что в Польше могла упасть ракета украинской противовоздушной обороны. Признаков умышленного нападения на страну нет, сказал он.