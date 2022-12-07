Российские военные на юге Украины продолжают переформатировать свои подразделения, а также обустраивают границы обороны.

Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона.

— Сейчас у них происходит определенное броуновское перемешивание того, что есть. Из личного состава, находящегося у них на южном направлении, они пытаются сформировать более мощные подразделения и отправить их на стратегические для себя направления, где им особенно горячо. Но им достаточно для того, чтобы распределить силы и частично оставить на юге. Они пытаются подтягивать и мобилизованных, которые за эти месяцы уже прошли некоторые этапы подготовки. Но в то же время мы видим их стремительное направление мнений в направлении Крыма, потому что туда пытаются перемещать коллаборационные власти и пытаются там подтягивать расположение определенных подразделений с учетом дальнейшего использования их в качестве дополнительных, – рассказала она.

Также спикер отметила, что враг на юге обустраивает рубежи обороны с осознанием, что их ему потребуется несколько учитывая тактику Вооруженных сил Украины на Харьковщине и Херсонщине.

По ее словам, оккупанты понимают, что Днепр не может остановить украинскую армию, река лишь несколько сдерживает ее на время.

— У нас уже такая практика и понимание дальнейших действий, но есть сложности, в том числе и погодные. Мы понимаем, какие из них можно использовать на пользу себе, а какие должны «поработать» по силам врага: пребывание на нашей территории в нашей зиме – это тоже плохо для них, они недостаточно оснащены, у них нет хорошей логистики для экипировки даже свои передовых эшелонов, в частности, на юге. И то, что нами устанавливается огневой контроль над логистическими путями, усложняет им дополнительную логистику, поэтому они пытаются переформатировать подразделения и выискивать места их расположения так, чтобы хоть что-то можно было подтянуть в плане обеспечения войск, – сказала она.

Напомним, на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях враг сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий.