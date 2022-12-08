Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали лицо, подозреваемое в завладении средствами Южноукраинской АЭС. Человек скрывался от следствия с 2018 года, но наконец сам пришел в НАБУ.

Об этом сообщают в НАБУ.

— По данным следствия, указанное лицо вместе с другими участниками схемы причастно к завладению денежными средствами Южноукраинской АЭС в общем размере 27,9 миллионов гривен, – говорится в сообщении.

Преступная схема предусматривала участие в процедуре государственных закупок по завышенным в 18 – 34 раза ценам с использованием ряда подконтрольных служащим АЭС ГП НАЭК «Энергоатом» и представителям коммерческих структур предприятий.

В целом следствие установило круг участников коррупционной схемы из 17 человек: в отношении 12 из них с сентября 2019 дело слушается в суде, в отношении 5 человек в суд направлены обвинительные акты с соглашениями о признании виновности.

Напомним, глава Вознесенской районной военной администрации Сергей Шурабура требует уволить работников Южноукраинской АЭС, которые не хотят лишать мандатов депутатов пророссийских партий.