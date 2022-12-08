В ходе ближайших переговоров между Турцией и Россией Анкара планирует добиться скидки на импорт газа в размере 25%.

Об этом сообщает Bloomberg .

Соглашение с Россией, как пишет издание, может ослабить давление на турецкую лиру и помочь президент Турции Реджепу Тайипу Эрдогану избежать повышения цен на энергоносители в преддверии выборов следующего года.

В то же время, Анкара желает, чтобы скидка распространялась на платежи 2023 года и некоторые предыдущие платежи, которые были осуществлены еще в 2022 году. В противном случае Турция будет добиваться отсрочки платежей до 2024 года.

Россия поставила около 59 миллиардов кубометров газа, которые Турция импортировала в прошлом году. По словам Эрдогана, общий счет Анкары на энергию в 2022 году может достигнуть 100 миллиардов долларов, что, со своей стороны, вдвое больше, чем в прошлом.

Отмечается, что энергетические отношения между Турцией и Россией усиливаются, несмотря на то, что Эрдоган занимает осторожную позицию относительно войны в Украине. В то же время президент Турции поддержал предложение главы Кремля Владимира Путина о создании газового хаба в его стране для транспортировки топлива в Европу. Некоторые из официальных лиц отвергли эту идею обвинив Москву в использовании энергетических поставок в качестве оружия в войне.

Венгрия в это время заявила, что «Газпром» позволит ей отсрочить платежи за газ, которые она должна осуществить в течение следующих полугода.

Напомним, в ноябре бюджет России недополучил 90,2 миллиарда рублей нефтегазовых доходов по ожиданиям Минфина.