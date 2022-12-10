Поддержка аграриев – это вопрос продовольственной безопасности страны. Об этом Председатель Комитета Верховной Рады Украины по аграрной и земельной политике Александр Гайду заявил во время круглого стола: «Насущные потребности украинского агросектора для устойчивости и восстановления», организованного при поддержке Европейского Союза и Всемирного банка.

Чтобы помочь аграриям в начале полномасштабного вторжения, депутаты приняли инициативы, максимально упрощающие ведение сельского хозяйства в условиях военного положения, инициировали проекты, уменьшающие бюрократическую нагрузку на бизнес.

Сегодня в приоритете евроинтеграционные законопроекты в сфере АПК, которые приближают украинское законодательство к европейскому.

«Однако кроме этого аграриям нужна финансовая поддержка, — отмечает Александр Гайду. — Да, по кредитной программе «5-7-9%» помощь получили более 35 тысяч предпринимателей, большинство из которых — из агросектора. Но этого недостаточно. Для части аграриев финансовая поддержка – вопрос выживания. А значит, и продовольственной безопасности страны».

Подытоживая, Александр Гайду поблагодарил международных партнеров за постоянную поддержку и выразил надежду на дальнейшее эффективное сотрудничество.