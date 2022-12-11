В Одесской области и областном центре продолжаются аварийные и экстренные отключения. Однако постепенно электроэнергия возвращается в дома потребителей.
Об этом сообщил представитель областной военной администрации Сергей Братчук.
— Областная военная администрация и энергетики объединили усилия для того, чтобы электроэнергия возвращалась каждому потребителю, — отметил он.
Сергей Братчук напомнил, что специалистам удалось снабдить электроэнергией критическую инфраструктуру. Также на этих объектах есть водоснабжение и водоотвод.
— Постепенно электроэнергия возвращается потребителям как в Одессе, так и в регионе. Хотя в дальнейшем продолжаются аварийные и экстренные отключения, уточнил он.
Ранее ДТЭК в Одесской области сообщил, что времени на восстановление энергообъектов в Одесской области понадобится гораздо больше, чем в предыдущие разы после вражеских обстрелов. Власти пишет, что могут быть до 2-3 месяцев.
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В Одесской области и областном центре продолжаются аварийные и экстренные отключения. Однако постепенно электроэнергия возвращается в дома потребителей.
Об этом сообщил представитель областной военной администрации Сергей Братчук.
— Областная военная администрация и энергетики объединили усилия для того, чтобы электроэнергия возвращалась каждому потребителю, — отметил он.
Сергей Братчук напомнил, что специалистам удалось снабдить электроэнергией критическую инфраструктуру. Также на этих объектах есть водоснабжение и водоотвод.
— Постепенно электроэнергия возвращается потребителям как в Одессе, так и в регионе. Хотя в дальнейшем продолжаются аварийные и экстренные отключения, уточнил он.
Ранее ДТЭК в Одесской области сообщил, что времени на восстановление энергообъектов в Одесской области понадобится гораздо больше, чем в предыдущие разы после вражеских обстрелов. Власти пишет, что могут быть до 2-3 месяцев.