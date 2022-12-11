Секретарь СНБО Алексей Данилов 10 декабря заявил, что Украина не будет спрашивать ни у кого разрешения на нанесение ударов по врагу.

Об этом он сказал в эфире телеканала НТА, пишет «РБК-Украина» .

— Мы будем способны на все, потому что о наших интересах мы ни у кого не будем спрашивать — куда и где нам нужно бить врага. Потому что враг находится у нас, начиная от границ на нашей территории, заканчивая Владивостоком, – отметил Алексей Данилов.

Также секретарь отреагировал на заявления некоторых представителей западных стран, советующих не обострять ситуацию. Он отметил, что ситуация была обострена уже многие годы, а Украина не может не ответить на постоянные посягательства на свою территорию со стороны России.

Напомним, бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон считает, что международные партнеры должны передать Украине все необходимое оружие для борьбы против России, чтобы поскорее закончить захватническую войну.