Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон считает, что международные партнеры должны передать Украине все необходимое оружие для борьбы против России, чтобы поскорее закончить захватническую войну.

Об этом он написал в своей колонке в The Wall Street Journal, передаетРБК-Украина .

Борис Джонсон подчеркнул, что война в Украине может окончиться лишь поражением Владимира Путина.

— Поскольку война может закончиться только одним способом, вопрос о том, как быстро мы придем к неизбежному завершению. В интересах всех, включая Россию, чтобы занавес как можно быстрее опустился над несчастьем Путина. Не в 2025, не в 2024, а в 2023, – написал экс-премьер Британии.

Он призвал партнеров передать Украине все необходимое оружие.

— Пора срочно посмотреть, что еще может сделать Запад, чтобы помочь украинцам достичь их военных целей или по крайней мере изгнать россиян со всех территорий, захваченных в этом году, – отметил он.

Борис Джонсон призвал сначала оказать Украине необходимую помощь против атак россиян с воздуха. Так, Киеву нужны беспилотники для обнаружения мест запуска дронов и ракет, а также зенитные ракеты. Он отметил, что украинским бойцам нужны системы большего радиуса действия, такие как ATACMS, а также бронемашины и танки, чтобы быстро вернуть свою территорию.

Он назвал полной чепухой заявления РФ о том, что увеличение помощи Украине якобы грозит эскалацией.

— Сообщается, что Путин начал присоединять обычные боеголовки к ядерным крылатым ракетам, что может свидетельствовать о том, что ему не хватает беспилотников и ракет. Это только предположение, но мы не можем позволить себе ждать, чтобы узнать, – написал бывший премьер.

Напомним, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил , что Франция отрицала угрозу великой войны России против Украины, Германия предпочитала быстрое поражение Украины, а не продолжительный конфликт, а Италия не хотела поддерживать позицию Запада.