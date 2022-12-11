Оккупационные власти Мариуполя не подготовились к проведению отопительного сезона и не начали его, а коммунальные службы города не работают.

Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко в эфире национального телемарафона.

— Отопительный сезон в Мариуполе так и не начат. Люди сидят в холоде, замерзают, и мы видим надписи и на подъездах, и квартирах: «SOS! Мы замерзаем». Вся российская пропаганда разбилась о пришедшую на территорию Украины зиму, — сказал он.

Мэр также отметил, что российские оккупационные власти не способны обеспечить нормальную жизнедеятельность города. Единственное, что делают враги – раздают обогреватели местным жителям.

— Люди выстраиваются в километровые очереди, дерутся за эти обогреватели, проходят эту унизительную процедуру. Но самое страшное: чтобы включить обогреватель в розетку, нужно, чтобы было электричество. А электричества в объеме, необходимом для прохождения отопительного сезона, тоже нет. Они и этот инструмент жизнедеятельности не снабдили. И, соответственно, мы видим десятки пожаров, которые уничтожают еще любое жилье в Мариуполе, — сообщил Вадим Бойченко.

Напомним, в Левобережном районе захваченного Мариуполя из-за сноса домов прорвали канализационные трубы , улицы и подвалы зданий затопило.