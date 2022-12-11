Ориентировочные потери России в войне с Украиной на 11 декабря составили уже 94 тысячи 140 военных, из которых 380 – за последние сутки.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВС Украины.

Также с 24 февраля РФ потеряла в Украине:

2 942 танка (+2);

5 920 боевых бронированных машин (+3);

1928 артиллерийских систем (+1);

397 реактивных систем залпового огня;

211 средств противовоздушной обороны;

281 самолет;

264 вертолета;

1613 беспилотников (+10);

592 крылатые ракеты;

16 кораблей/катеров;

4540 единиц автомобильной техники и автоцистерн (+5);

167 единиц специальной техники.

Напомним, российские военные нанесли удары РСЗО по населенному пункту Куцурубской общины Николаевской области.