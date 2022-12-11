Ориентировочные потери России в войне с Украиной на 11 декабря составили уже 94 тысячи 140 военных, из которых 380 – за последние сутки.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВС Украины.
Также с 24 февраля РФ потеряла в Украине:
Напомним, российские военные нанесли удары РСЗО по населенному пункту Куцурубской общины Николаевской области.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Ориентировочные потери России в войне с Украиной на 11 декабря составили уже 94 тысячи 140 военных, из которых 380 – за последние сутки.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВС Украины.
Также с 24 февраля РФ потеряла в Украине:
Напомним, российские военные нанесли удары РСЗО по населенному пункту Куцурубской общины Николаевской области.