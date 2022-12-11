Российские военные нанесли удары РСЗО по населенному пункту Куцурубской громады Николаевской области.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
— Вчера, 10 декабря, в 22:20 враг наносил удары с РСЗО по открытой территории населенного пункта Куцурубской общины. Разрушений и пострадавших нет, – говорится в сообщении.
Напомним, глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что разрушенное в марте обстрелом российской армии здание ОВА, не подлежит восстановлению.
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Российские военные нанесли удары РСЗО по населенному пункту Куцурубской громады Николаевской области.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
— Вчера, 10 декабря, в 22:20 враг наносил удары с РСЗО по открытой территории населенного пункта Куцурубской общины. Разрушений и пострадавших нет, – говорится в сообщении.
Напомним, глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что разрушенное в марте обстрелом российской армии здание ОВА, не подлежит восстановлению.