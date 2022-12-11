Российские военные нанесли удары РСЗО по населенному пункту Куцурубской громады Николаевской области.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

— Вчера, 10 декабря, в 22:20 враг наносил удары с РСЗО по открытой территории населенного пункта Куцурубской общины. Разрушений и пострадавших нет, – говорится в сообщении.