Укроборонпром активно работает над разработкой собственных украинских беспилотников, являющихся одним из самых эффективных видов вооружений в войне против России.

Об этом рассказал руководитель проектов концерна Укроборонпром Олег Болдырев в интервью изданию НП .

По его словам, нынешняя война движется в направлении битвы роботизированных беспилотных систем и Украина активно работает над тем, чтобы обеспечить ими своих защитников в необходимом количестве. Болдырев рассказал, что уже в скором времени ВСУ получат на вооружение новый беспилотник, который поможет наносить удары по тылу противника.

Олег Болдырев отмечает, что дрон уже практически готов и проходит испытание. По характеристикам БПЛА похож на иранские дроны-камикадзе, но имеет некоторые особенности, делающие его уникальным.

– Он уже есть. Я бы назвал его «нулевым пациентом». Машина летает, говоря об ударном беспилотнике, подразумевается вариант камикадзе. Но мы, украинцы, очень алчные люди. У нас будут камикадзе с возможностью возвращения, – сказал представитель Укроборонпрома.

Он объяснил, что возможность «возвращения» означает, что дроны смогут атаковать вражеские цели несколько раз. Дальность полета новых БПЛА составляет 1000 километров, а вес боевой части беспилотника – 75 килограммов.

В Укроборонпроме подчеркнули, что разработанная модель беспилотников частично состоит из деталей иностранного производства, однако разработка программного обеспечения, средства связи с наземными станциями, сборка и техническое обслуживание дронов осуществляется отечественными специалистами.

Напомним, Укроборонпром анонсировал появление нового вооружения , которое будет способно поражать цели на расстоянии до 1000 километров.