Укроборонпром анонсировал появление нового вооружения, которое будет способно поражать цели на расстоянии до 1000 километров.

Об этом сообщается на странице Укроборонпрома в Facebook.

Пока подробную информацию о разработках не сообщают.

— Дальность -1000 км, вес боевой части - 75 кг. Завершаем разработку, говорится в сообщении.

В госконцерне также упомянули сегодняшние атаки на Киев иранскими беспилотниками Shahed-136.

— Сегодня Киев в очередной раз подвергся ударным беспилотникам «Герань-2», известным как «Шахед-136». Большинство вражеских БПЛА были успешно уничтожены. К сожалению, не все. ВСУ побеждают на поле боя, а потому атаки воздушными «мопедами» – ничто иное, как агония РФ. Устрашение, террор гражданских мирных людей – их низменные методы, — отметили в Укроборонпроме.

Напомним, что на южном направлении в ночное время с 16 по 17 октября в странские защитники уничтожили 26 вражеских дронов «Shahed-136».