По состоянию на 11 декабря в акватории Черного моря находятся 8 русских кораблей. Среди них – ни одного ракетоносителя.
Об этом сообщает Telegram-канал ВМС ВС Украины.
Как отмечается, по состоянию на 11 декабря:
Напомним, ориентировочные потери России в войне с Украиной по состоянию на 11 декабря составили уже 94 тысячи 140 военных , из которых 380 – за последние сутки.
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По состоянию на 11 декабря в акватории Черного моря находятся 8 русских кораблей. Среди них – ни одного ракетоносителя.
Об этом сообщает Telegram-канал ВМС ВС Украины.
Как отмечается, по состоянию на 11 декабря:
Напомним, ориентировочные потери России в войне с Украиной по состоянию на 11 декабря составили уже 94 тысячи 140 военных , из которых 380 – за последние сутки.