По состоянию на 11 декабря в акватории Черного моря находятся 8 русских кораблей. Среди них – ни одного ракетоносителя.

Об этом сообщает Telegram-канал ВМС ВС Украины.

Как отмечается, по состоянию на 11 декабря:

в Черном море на боевом дежурстве находятся 8 вражеских кораблей;

в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве 2 корабля;

в Средиземном море – 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет «Калибр», общий залп – 76 ракет.

Напомним, ориентировочные потери России в войне с Украиной по состоянию на 11 декабря составили уже 94 тысячи 140 военных , из которых 380 – за последние сутки.