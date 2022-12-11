Бойцы 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины разбили диверсионно-разведывательную группу захватчиков в Бахмуте Донецкой области.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

— Российские войска в районе Бахмута задействовали диверсионно-разведывательную группу по выявлению системы обороны украинских позиций. Однако подобраться к позициям 71-й бригады ДШВ не получилось. Всевидящие дроны обнаружили передвижение врага, а минометная батарея накрыла их точным огнем, – говорится в сообщении.

Напомним, что российская кампания возле Бахмута показывает, что армия РФ не извлекла уроки из предыдущих военных операций и продолжает нести потери, несравнимые с любым преимуществом, которое может принести взятие города.