Канада возобновила действие санкций в отношении турбин для газопровода «Северный поток».

Об этом сообщила министерша иностранных дел Канады Мелани Жоли в T witter.

— Правительство Канады приняло решение отозвать временное разрешение, выданное с целью разрешить вернуть в Германию турбины, которые находились на ремонте в Монреале, — написала она.

Экспредседатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев прокомментировал это решение и назвал его «важной победой».

— Не столько над Кремлем, сколько здравого смысла над инфантильностью западных политиков. Лучше поздно, чем никогда, – написал он в фейсбуке.

Напомним, что Канада подарит Украине 50 осветительных башен, которые упростят энергетикам ремонт сети в ночное время.