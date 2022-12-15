Возобновление на чередовании ракетоносителя в Черном море может означать попытку России держать украинцев в напряжении.

Об этом сообщила спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, пишет LB.ua.

Она добавила, что оккупанты пытаются демонстрировать, что держат контроль над правобережьем Херсонской области, откуда они вышли. Для этого они продолжают террористические обстрелы правобережья.

— То, что они пытаются убедить, что и левый берег полностью под их контролем, но все же мы наблюдаем определенные панические настроения перемещения техники, вооружения. Пытаются выискивать новые места дислокации в связи с тем, что установление огневого контроля по этому направлению их заставляет перемещаться, – пояснила она.

Наталья Гуменюк отметила, что ВСУ держат под огневым контролем логистические маршруты оккупантов на левобережье. Россияне же находятся в напряжении.

— В них происходит их обычная уже народная такая забава – они постоянно упаковывают вещи, складывают, перекладывают мародерене имущество и выискивают, в какую сторону его перемещать, потому что понимают, что давление будет продолжаться. Параллельно с этим они усиливают полицейские методы влияния на местное население, поскольку пытаются их хоть как-то убедить, что их власть – это власть. Но им веры нет, – отметила она.

Напомним, российские военные на юге Украины продолжают переформатировать свои подразделения, а также обустраивают рубежи обороны.