Руководство РФ стремится перевести военный конфликт в длительное вооруженное противостояние, направленное на истощение Украины и международных партнеров

Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов на брифинге в Military Media Center.

По его словам, главными стратегическими целями России остаются захваты всей территории Украины и недопущение ее евроатлантической интеграции.

— Кремль отдает себе отчет, что в краткосрочной перспективе достичь победы в войне невозможно, поэтому стремится перевести конфликт в длительное вооруженное противостояние, направленное на истощение Украины и наших партнеров, – отметил Алексей Громов.

В то же время представитель Генштаба ВСУ подчеркнул, что с целью принуждения Украинского государства к переговорам, а также создания стратегической паузы для восстановления и накопления своих сил, Россия не ослабляет психологическое и экономическое давление, прежде всего путем нанесения массовых ракетно-артиллерийских ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины..

Напомним, возобновление на дежурстве ракетоносителя в Черном море может означать попытки России держать украинцев в напряжении , сообщила спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.