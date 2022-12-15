Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в оккупированном городе с наступлением холодов растет уровень заболеваемости и смертности.

Об этом он сказал в комментарии к проекту Радио Свобода «Новости Приазовья» .

— Уровень заболеваемости сумасшедший. По Мариуполю ширится эпидемия гриппа. Больницы переполнены, скорая даже не выезжает на высокую температуру, потому что некуда госпитализировать людей на лечение, – отметил он.

Петр Андрющенко добавил, что кроме уровня заболеваемости в городе растет и уровень смертности.

— Если в начале ноября уровень смертности в неделю был где-то 150 человек, то на сегодняшний день – вот на прошлой неделе пересекло уже предел в 250 человек в неделю. По сравнению с довоенным периодом, например, это в 7-7,5 раза выше, чем было до начала этой фазы войны, добавил советник мэра.

Напомним, российские оккупанты сносят в Мариуполе исторические дома, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.