Российские оккупанты сносят в Мариуполе исторические дома.
Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram .
— На историческом центре Мариуполя оккупанты ставят крест», – написал он.
По его словам, речь идет об одноэтажных домах частной застройки.
– Среди этих домов есть так называемые «купеческие дома», которые хранят настоящую историю Мариуполя, – отметил он.
Петр Андрющенко заявил, что в прошлом году в этих домах мариупольский проект реставрировал дверь, «предоставив не только дверям, а целому кварталу новую жизнь».
Напомним, оккупационная «полиция» Мариуполя не обращает внимания на грабеж в городе, неофициально власти разрешают мародерство из квартир, хозяева которых уехали спасаясь от войны.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Российские оккупанты сносят в Мариуполе исторические дома.
Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram .
— На историческом центре Мариуполя оккупанты ставят крест», – написал он.
По его словам, речь идет об одноэтажных домах частной застройки.
– Среди этих домов есть так называемые «купеческие дома», которые хранят настоящую историю Мариуполя, – отметил он.
Петр Андрющенко заявил, что в прошлом году в этих домах мариупольский проект реставрировал дверь, «предоставив не только дверям, а целому кварталу новую жизнь».
Напомним, оккупационная «полиция» Мариуполя не обращает внимания на грабеж в городе, неофициально власти разрешают мародерство из квартир, хозяева которых уехали спасаясь от войны.