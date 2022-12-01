Российские оккупанты сносят в Мариуполе исторические дома.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram .

— На историческом центре Мариуполя оккупанты ставят крест», – написал он.

По его словам, речь идет об одноэтажных домах частной застройки.

– Среди этих домов есть так называемые «купеческие дома», которые хранят настоящую историю Мариуполя, – отметил он.

Петр Андрющенко заявил, что в прошлом году в этих домах мариупольский проект реставрировал дверь, «предоставив не только дверям, а целому кварталу новую жизнь».

Напомним, оккупационная «полиция» Мариуполя не обращает внимания на грабеж в городе, неофициально власти разрешают мародерство из квартир, хозяева которых уехали спасаясь от войны.