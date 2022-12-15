Успешные действия украинских войск на юге и в Черноморской операционной зоне заставили российских оккупантов прибегнуть к усилению обороны захваченного Крымского полуострова.

Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

- На аэродромах «Бельбек», «Гвардейское» и «Саки» осуществляется развертывание средств радиоэлектронной борьбы для противодействия крылатым ракетам и ударным беспилотникам, - отметил Алексей Громов.

На территории оккупированного Крыма враг усиленно окапывается, строит инженерные заграждения и фортификационные сооружения, включая привлечение гражданских компаний. Российская военная авиация интенсивнее патрулирует береговую зону в поисках диверсантов, а в бухтах оккупированного Севастополя усилены противодиверсионные меры.

Ранее заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов сообщил, что руководство РФ стремится перевести военный конфликт в длительное вооруженное противостояние , направленное на истощение Украины и международных партнеров.