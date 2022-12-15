Белоруссия сыграла ключевую роль в наступлении России на Киев с 24 февраля 2022 года. Однако союзные белорусские и российские подразделения вряд ли составляют силу, способную осуществить новое успешное наступление.

Такое мнение высказала разведка Министерства обороны Великобритании.

Британские военные обратили внимание на «внезапную проверку боевой готовности», о которой заявило Минобороны Беларуси.

Сообщается, что учения проходят на северо-западе Беларуси, то есть дальше украинской границы. Кроме того, недавно Россия опрокинула в Беларусь дополнительные подразделения мобилизованных резервистов.

Британская разведка отметила, что хотя Беларусь сыграла ключевую роль в содействии российскому наступлению на севере Украины с 24 февраля, сейчас так называемая Региональная группировка российских и белорусских сил, которая проводит демонстративные тренировки, вряд ли составляет силу, способную осуществить новое успешное наступление.

Напомним, на госпредприятиях Республики Беларусь начали сбор средств на нужды "Объединения ветеранов боевых действий на территории других государств».