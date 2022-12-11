На госпредприятиях Республики Беларусь начали сбор средств на нужды Объединения ветеранов боевых действий на территории других государств.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

— По данным белорусского подполья, фактически эти средства будут направлены на закупку амуниции и формы воюющих в Украине мобилизованным военным РФ. Официально же средства собирают якобы белорусским военным, – говорится в сообщении.

Сбором средств занимается контролируемая белорусским минобороной организация «Объединение ветеранов боевых действий на территории других государств». Она создана в 1995 году. К основным целям деятельности организации относят социальную защиту прав и гарантий ветеранов боевых действий на территории других государств.

Напомним, Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины. В настоящее время продолжается формирование российско-белорусской группировки войск на территории Беларуси.