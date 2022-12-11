На госпредприятиях Республики Беларусь начали сбор средств на нужды Объединения ветеранов боевых действий на территории других государств.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
— По данным белорусского подполья, фактически эти средства будут направлены на закупку амуниции и формы воюющих в Украине мобилизованным военным РФ. Официально же средства собирают якобы белорусским военным, – говорится в сообщении.
Сбором средств занимается контролируемая белорусским минобороной организация «Объединение ветеранов боевых действий на территории других государств». Она создана в 1995 году. К основным целям деятельности организации относят социальную защиту прав и гарантий ветеранов боевых действий на территории других государств.
Напомним, Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины. В настоящее время продолжается формирование российско-белорусской группировки войск на территории Беларуси.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
На госпредприятиях Республики Беларусь начали сбор средств на нужды Объединения ветеранов боевых действий на территории других государств.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
— По данным белорусского подполья, фактически эти средства будут направлены на закупку амуниции и формы воюющих в Украине мобилизованным военным РФ. Официально же средства собирают якобы белорусским военным, – говорится в сообщении.
Сбором средств занимается контролируемая белорусским минобороной организация «Объединение ветеранов боевых действий на территории других государств». Она создана в 1995 году. К основным целям деятельности организации относят социальную защиту прав и гарантий ветеранов боевых действий на территории других государств.
Напомним, Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины. В настоящее время продолжается формирование российско-белорусской группировки войск на территории Беларуси.