Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины. В настоящее время продолжается формирование российско-белорусской группировки войск на территории Беларуси.

Об этом в утренней сводке 8 ноября сообщает Генштаб ВСУ.

Вместе с тем противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях. Ведет наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Красногоровка, Бахмут, Иванград, Опытное, Клищиевка, Марьинка, Павловка, Водяное и Майорск Донецкой области и Белогоровка в Луганской области.

Враг производит обстрелы подразделений Сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку.

Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

За прошедшие сутки противник нанес 9 ракетных и 37 авиационных ударов, совершил более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Удары противника подверглись районам более 25 населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты за время полномасштабной войны против Украины потеряли по меньшей мере 278 самолетов. Враг также использовал более 80% своих современных высокоточных ракет.