Во временно оккупированном русскими войсками Мариуполе жители часами стоят в очередях за едой.
Об этом сообщил в Telegram советник мэра Петр Андрющенко.
— Никогда такого не было и снова. Левобережье. Еженедельное развлечение – очереди из сотен мариупольцев за тарелкой теплой каши и булкой хлеба. Замерзшие люди мерзнут часами, чтобы получить хоть какую-нибудь горячую пищу. Простые радости в хладоморе. Еще год назад никто из этих людей не мог представить, что такое возможно. Холодомор продолжается, – написал он.
Напомним, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в оккупированном городе с наступлением холодов растет уровень заболеваемости и смертности .
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Во временно оккупированном русскими войсками Мариуполе жители часами стоят в очередях за едой.
Об этом сообщил в Telegram советник мэра Петр Андрющенко.
— Никогда такого не было и снова. Левобережье. Еженедельное развлечение – очереди из сотен мариупольцев за тарелкой теплой каши и булкой хлеба. Замерзшие люди мерзнут часами, чтобы получить хоть какую-нибудь горячую пищу. Простые радости в хладоморе. Еще год назад никто из этих людей не мог представить, что такое возможно. Холодомор продолжается, – написал он.
Напомним, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в оккупированном городе с наступлением холодов растет уровень заболеваемости и смертности .