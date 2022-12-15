Во временно оккупированном русскими войсками Мариуполе жители часами стоят в очередях за едой.

Об этом сообщил в Telegram советник мэра Петр Андрющенко.

— Никогда такого не было и снова. Левобережье. Еженедельное развлечение – очереди из сотен мариупольцев за тарелкой теплой каши и булкой хлеба. Замерзшие люди мерзнут часами, чтобы получить хоть какую-нибудь горячую пищу. Простые радости в хладоморе. Еще год назад никто из этих людей не мог представить, что такое возможно. Холодомор продолжается, – написал он.