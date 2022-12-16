Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал партнеров поставить Украине тяжелое вооружение в ответ на российские обстрелы.

Об этом он сообщил в Twitter.

— На каждую российскую ракету или беспилотник, нацеленные на Украину и украинцев, должна быть поставлена гаубица в Украину, танк – Украина, бронемашина – Украина. Это фактически прекратило бы российский террор против Украины и восстановило бы мир и безопасность в Европе и за ее пределами, – подчеркнул министр.