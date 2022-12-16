Соединенные Штаты рассматривают возможность расширения поддержки Украины на фоне беспокойства украинских военных тем, что Россия может попытаться снова захватить Киев в январе.

Об этом пишет Politico со ссылкой на шесть знакомых с этим вопросом собеседников, которые говорили на условиях анонимности.

По словам двух американских чиновников и еще одного лица, знакомого с этим вопросом, кроме отправки Украине системы противоракетной обороны Patriot, администрация рассматривает, в частности, комплекты боеприпасов для прямой наводки, которые превращают неуправляемые авиационные боеприпасы в «умные» бомбы, а также наземные бомбы малого диаметра, которые значительно увеличат дальность удара.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба призвал партнеров поставить Украине тяжелое вооружение в ответ на российские обстрелы.