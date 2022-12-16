Агентство США по международному развитию (USAID) предоставило 5 тысяч ноутбуков для учебных заведений Украины.

Об этом USAID сообщило в Twitter.

— USAID доставило 5 тыс. ноутбуков, бесплатно предоставленных HP, Глобальной бизнес-коалицией за образование и Microsoft, в учебные заведения по всей Украине. Это поможет учащимся и студентам продолжать образование в военное время, – говорится в сообщении.

Согласно сообщению, несмотря на жестокое нападение Кремля, молодежь Украины настроена на суверенное и демократическое будущее.

Напомним, в Николаеве не планируют восстанавливать разрушенные школы , будут строить новые, сообщил городской голова Александр Сенкевич.