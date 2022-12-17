Россия обеспокоена уязвимостью Крыма, поэтому перенесла место запуска иранских беспилотников в Краснодарский край.

Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Британии в субботу, пишет "Европейская правда».

«В последние дни активизировалась кампания России по дальнобойным ударам по критически важной национальной инфраструктуре Украины. Волна ударов в основном состояла из крылатых ракет воздушного и морского запуска, но почти наверняка в них также участвовали предоставленные Ираном БПЛА, запускавшиеся из Краснодарского края России.

Ранее эти БПЛА запускались в основном с территории оккупированного Крыма», — говорится в строительстве.

Изменение места запуска, вероятно, связано с беспокойством России об уязвимости Крыма, а также с удобством пополнения запасов из вероятного пункта прибытия оружия в Россию — Астрахани, добавила британская разведка.

Напомним, по Одесщине враг утром 17 декабря направил очередную ракетную атаку, две ракеты типа Оникс были сбиты.