По Одесщине враг утром 17 декабря направил очередную ракетную атаку, две ракеты типа Оникс были сбиты.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

Уточняется, что ПВО сбила две ракеты Оникс, выпущенные из берегового ракетного комплекса во временно оккупированном Крыму.

Напомним, утром 16 декабря российские военные в очередной раз нанесли ракетные удары по объектам энергетики Украины. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о пуске около 60 ракет.

В результате атак РФ на энергетическую инфраструктуру Украины, в Николаевской области ввели экстренные отключения света.

В связи с аварийными отключениями электроэнергии, вызванными очередными ракетными ударами России, 16 декабря приостановлена работа ряда котельных ОКП «Николаевоблтеплоэнерго». Также троллейбусы и трамваи в Николаеве временно не работают, сообщил городской голова Александр Сенкевич.

Также сообщалось, что российские войска попали в многоквартирный жилой дом в Кривом Роге.