Министр финансов Сергей Марченко и председатель правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий подписали соглашения с Кредитным учреждением по восстановлению (KfW), которое позволит привлечь 32,5 миллиона евро для финансирования восстановления объектов энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».
«Восемь высоковольтных подстанций на юге и западе Украины мы отстроим с помощью Правительства Германии. Восстановленные подстанции будут модерными и современными: автоматизированными, будут нуждаться в минимуме персонала, будут отвечать требованиям ENTSO-E относительно надежности работы системы электропередачи и безопасности сети», — говорится в сообщении.
Это уже третий проект НЭК «Укрэнерго» с государственным банком Германии KfW, через который Правительство Германии осуществляет финансовую поддержку НЭК «Укрэнерго».
Напомним, на второй день после девятой массированной ракетной атаки российских оккупантов дефицит электроэнергии в системе все еще остается значительным.
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Министр финансов Сергей Марченко и председатель правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий подписали соглашения с Кредитным учреждением по восстановлению (KfW), которое позволит привлечь 32,5 миллиона евро для финансирования восстановления объектов энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».
«Восемь высоковольтных подстанций на юге и западе Украины мы отстроим с помощью Правительства Германии. Восстановленные подстанции будут модерными и современными: автоматизированными, будут нуждаться в минимуме персонала, будут отвечать требованиям ENTSO-E относительно надежности работы системы электропередачи и безопасности сети», — говорится в сообщении.
Это уже третий проект НЭК «Укрэнерго» с государственным банком Германии KfW, через который Правительство Германии осуществляет финансовую поддержку НЭК «Укрэнерго».
Напомним, на второй день после девятой массированной ракетной атаки российских оккупантов дефицит электроэнергии в системе все еще остается значительным.