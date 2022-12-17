Министр финансов Сергей Марченко и председатель правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий подписали соглашения с Кредитным учреждением по восстановлению (KfW), которое позволит привлечь 32,5 миллиона евро для финансирования восстановления объектов энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».

«Восемь высоковольтных подстанций на юге и западе Украины мы отстроим с помощью Правительства Германии. Восстановленные подстанции будут модерными и современными: автоматизированными, будут нуждаться в минимуме персонала, будут отвечать требованиям ENTSO-E относительно надежности работы системы электропередачи и безопасности сети», — говорится в сообщении.

Это уже третий проект НЭК «Укрэнерго» с государственным банком Германии KfW, через который Правительство Германии осуществляет финансовую поддержку НЭК «Укрэнерго».

Напомним, на второй день после девятой массированной ракетной атаки российских оккупантов дефицит электроэнергии в системе все еще остается значительным.