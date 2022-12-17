На второй день после девятой массированной ракетной атаки российских оккупантов дефицит электроэнергии в системе все еще остается значительным.

Во всех регионах действуют отключения света, сообщает «Укрэнерго».

Продолжается процесс вывода блоков атомных станций, за исключением оккупированной Запорожской, на уровень запланированной мощности.

Теплоэлектростанции также поэтапно возобновляют работу, гидроэлектростанции продолжают работать по графику.

На энергообъектах, которые получили повреждения из-за обстрелов, проводятся аварийно-восстановительные работы.

Также сообщается, что состояние электросетей по всей Украине затруднено из-за погодных условий, поскольку дождь со снегом, мороз и сильный ветер приводят к оледенению оборудования. Однако ремонтные бригады работают круглосуточно.

Напомним, утром 16 декабря российские военные в очередной раз нанесли ракетные удары по объектам энергетики Украины. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о пуске около 60 ракет.

В результате атак РФ на энергетическую инфраструктуру Украины, в Николаевской области ввели экстренные отключения света.

В связи с аварийными отключениями электроэнергии, вызванными очередными ракетными ударами России, 16 декабря приостановлена работа ряда котельных ОКП «Николаевоблтеплоэнерго». Также троллейбусы и трамваи в Николаеве временно не работают, сообщил городской голова Александр Сенкевич.

Также сообщалось, что российские войска попали в многоквартирный жилой дом в Кривом Роге. Россияне убили 64-летнюю женщину и молодую семью с маленьким сыном. Тринадцать человек ранены.