Российские оккупанты получили от Ирана новую партию дронов-камикадзе Shahed-136. Они уже использовали их для ударов по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова.

«Это новая партия, но по сравнению с начальным массированным использованием «Шахедов» она явно меньше. Мы не комментируем сейчас количество, но мы видим, что, например, во время вчерашних массированных террористических ракетных ударов «Шахеды» не использовались. Использовались все другие средства, все ракетное вооружение», – заявил Андрей Юсов.

Он также отметил, что о поставках иранских баллистических ракет в Россию информации пока нет, но известно о предварительных договоренностях между странами и чрезвычайных усилиях, которые Кремль прилагает для начала передачи.

Ранее стало известно, что Россия обеспокоена уязвимостью Крыма, поэтому перенесла место запуска иранских беспилотников в Краснодарский край.