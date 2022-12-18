Папа Римский Франциск снова заявил, что война в Украине достигла мировых масштабов. Он считает, что боевые действия скоро не закончатся.
Об этом понтифик сообщил в интервью испанской газете ABC.
— Я не вижу конца в ближайшее время, потому что это мировая война. Не будем забывать об этом. Многие руки мешают котел войны. Это глобально. Я думаю, что войну начинают, когда империя начинает ослабевать. И когда есть оружие, которое следует использовать, испытывать и продавать. На карту поставлено очень много, – сказал он.
При этом Папа Римский заявил, что и дальше будет поддерживать Украину, однако подчеркнул, что стороны не прислушиваются к нему.
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Папа Римский Франциск снова заявил, что война в Украине достигла мировых масштабов. Он считает, что боевые действия скоро не закончатся.
Об этом понтифик сообщил в интервью испанской газете ABC.
— Я не вижу конца в ближайшее время, потому что это мировая война. Не будем забывать об этом. Многие руки мешают котел войны. Это глобально. Я думаю, что войну начинают, когда империя начинает ослабевать. И когда есть оружие, которое следует использовать, испытывать и продавать. На карту поставлено очень много, – сказал он.
При этом Папа Римский заявил, что и дальше будет поддерживать Украину, однако подчеркнул, что стороны не прислушиваются к нему.