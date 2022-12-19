Президент Владимир Зеленский инициирует созыв специального саммита формулы мира уже этой зимой.

Об этом Владимир Зеленский сказал во время вечернего видеообращения в воскресенье, 18 декабря.

— Мы готовим уже этой зимой специальный саммит. Саммит ради мира. Для нашей страны и для любого другого народа, который может испытать такую же агрессию, такого же террора, что Россия принесла на нашу землю. Украинская формула мира – это десять четких пунктов, способных создать новую архитектуру безопасности, глобально важную. То, что вернет свободу всей нашей земле, всем нашим людям. И то, что служит гарантиями свободы и безопасности другим народам. Причем не если, а когда сработает для украинцев, - сказал Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский уверен, что российская агрессия терпит крах, а другие потенциальные агрессоры не решатся такое повторить. Подробностей саммита пока нет,

Идею этого саммита президент хотел презентовать перед финальным матчем Чемпионата мира 2022 года в Катаре, но ФИФА заблокировала его выступление. Однако мировые СМИ, спортсмены, политики, звезды распространили призыв Зеленского.