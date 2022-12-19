Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отметил увеличение российско-оккупационных войск в населенных пунктах Мелитопольского района Запорожской области.

Об этом он сообщил в утренней сводке 19 декабря.

Там также указывают, что оккупанты продолжают обыски населения на временно захваченных территориях Донецкой и Запорожской областей. Особое внимание уделяют мобильным телефонам.

Кроме того, россияне рассматривают возможность привлечения к участию в боевых действиях бывших полицейских, перешедших на сторону врага.

Напомним, аналитики американского Института изучения войны считают, что российское военно-политическое руководство предпринимает усилия по подготовке к новому наступлению на Украину, которое может состояться в ближайшие месяцы.