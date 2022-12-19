Российские войска делают все для уничтожения Бахмута, но украинские защитники продолжают удерживать город.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении .

- Провел сегодня Ставку. Очень подробно рассмотрели ситуацию в Донецкой и Луганской областях. Бахмутское направление – ключевое. Город держим, хотя оккупанты делают все, чтобы там не осталось ни одной целой стены, – сказал глава государства.

В то же время президент проинформировал, что на Запорожье, Херсонщине и на юге украинские силы постепенно уменьшают потенциал врага.

- Минус составы, минус логистика российской армии, - добавил Владимир Зеленский.

Напомним, российские войска, вероятно, фальсифицируют заявления о продвижении в районе Бахмута , делая вид, будто достигли успехов по крайней мере в одном секторе на фоне длительных потерь на северо-востоке и юге Украины.