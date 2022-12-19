Из-за ночной атаки дронов-камикадзе и обстрелов деоккупированных регионов в энергосистеме Украины наблюдается тяжелая ситуация.

В «Укрэнерго» сообщают, что бригады уже начинают ремонт там, где возможно. Приоритетно питающиеся объекты критической инфраструктуры, восстановление света для населения требует времени.

Аварийные отключения действуют в Киеве, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях.

Напомним, в «Укрэнерго» также предупреждали о значительном дефиците электричества из-за снижения температуры воздуха.