В Луганской области на Сватовско-Кременском направлении сохраняется преимущество ВСУ. Здесь к Новому году ожидаются «хорошие новости».

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, в Белогоровке украинские военные держат оборону и не дают оккупантам продвинуться.

В направлении Сватового и Кременной в обороне уже находятся оккупационные войска РФ.

— Надеюсь все-таки к Новому году будут хорошие новости. Но сейчас все же важно выдержать паузу, чтобы не помешать продвижению, – сказал Сергей Гайдай.

Напомним, что на Кинбурнской косе заряженный взрывчаткой ударный беспилотник ВСУ метко атаковал здание, в котором засели российские военные.