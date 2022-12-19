В Луганской области на Сватовско-Кременском направлении сохраняется преимущество ВСУ. Здесь к Новому году ожидаются «хорошие новости».
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
По его словам, в Белогоровке украинские военные держат оборону и не дают оккупантам продвинуться.
В направлении Сватового и Кременной в обороне уже находятся оккупационные войска РФ.
— Надеюсь все-таки к Новому году будут хорошие новости. Но сейчас все же важно выдержать паузу, чтобы не помешать продвижению, – сказал Сергей Гайдай.
Напомним, что на Кинбурнской косе заряженный взрывчаткой ударный беспилотник ВСУ метко атаковал здание, в котором засели российские военные.
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В Луганской области на Сватовско-Кременском направлении сохраняется преимущество ВСУ. Здесь к Новому году ожидаются «хорошие новости».
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
По его словам, в Белогоровке украинские военные держат оборону и не дают оккупантам продвинуться.
В направлении Сватового и Кременной в обороне уже находятся оккупационные войска РФ.
— Надеюсь все-таки к Новому году будут хорошие новости. Но сейчас все же важно выдержать паузу, чтобы не помешать продвижению, – сказал Сергей Гайдай.
Напомним, что на Кинбурнской косе заряженный взрывчаткой ударный беспилотник ВСУ метко атаковал здание, в котором засели российские военные.