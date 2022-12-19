Глава эстонского государства Алар Карис объяснил, при каких условиях он сочтет действительным мир в Украине.

Об этом он высказался перед отъездом на встречу лидеров военной группы 10 стран в Риге, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на ERR.

Карис подчеркнул, что пока о любом мире или прекращении огня на территории Украины пока говорить не приходится. А сейчас самое главное – предоставить военную помощь Украине, чтобы она выиграла эту войну.

— Мир возможен только тогда, когда агрессия полностью терпит поражение и военные преступники предстанут перед судом, – добавил президент Эстонии.

В центре внимания встречи 10 государств в Риге станут агрессия России против Украины, региональная безопасность и укрепление коллективной обороны в НАТО.

Напомним, что россияне могут инициировать фальшивый мир с Украиной, если их нынешние планы провалятся. Таким образом, они могут подготовиться к новому наступлению.