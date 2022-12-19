Немецкий профсоюз Verdi призывал работников складов Amazon к забастовке по всей стране во время праздничного сезона с требованиями повышения заработной платы и присоединения к коллективным договорам.

Об этом сообщает Bloomberg .

О времени и месте проведения отдельных акций заранее объявлено не будет, говорится в заявлении профсоюза.

Крупнейший в мире онлайн-ритейлер годами сталкивается с растущей напряженностью в отношениях с работниками. Они жалуются на несправедливую трудовую практику, а в ряде объектов активизируются профсоюзные объединения.

Verdi призвала работников Amazon в Бад-Герсфельде, Дортмунде, Грабене под Аугсбургом, Кобленцы, Лейпциге, Райнберге и Верне присоединиться к забастовкам. Протесты в новогодние праздники уже несколько лет проходят на предприятиях Amazon – как в Германии, так и в других городах.

Напомним, интернет-гигант Amazon уже начиная с этой недели планирует уволить примерно 10 000 человек , что станет самым большим сокращением в истории компании.