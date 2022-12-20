За последние двое суток из портов Большой Одессы вышли семь судов со 182 тысячами тонн аграрной продукции для стран Африки, Азии и Европы.
Об этом сообщает спикер председателя областной военной администрации Сергей Братчук.
По его словам, ночь в Одессе прошла без обстрелов, однако угроза ракетных ударов и атак дронами-камикадзе остается высокой. В Черном море на боевом дежурстве находится группировка вражеских кораблей.
— «Зерновая инициатива»: за последние 2 суток из портов Большой Одессы вышли 7 судов со 182 тысячами тонн агропродукции для Африки, Азии и Европы, – говорится в сообщении.
Среди них танкеры BOSPHORUS ASIA (30,5) и PRINCESS MANISSA (20,5) с 51 тысяч тонн кукурузы для Туниса и Ливии.
Напомним, деоккупация Кинбурнской косы от войск РФ позволит расширить «зерновой коридор» на николаевские порты.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
За последние двое суток из портов Большой Одессы вышли семь судов со 182 тысячами тонн аграрной продукции для стран Африки, Азии и Европы.
Об этом сообщает спикер председателя областной военной администрации Сергей Братчук.
По его словам, ночь в Одессе прошла без обстрелов, однако угроза ракетных ударов и атак дронами-камикадзе остается высокой. В Черном море на боевом дежурстве находится группировка вражеских кораблей.
— «Зерновая инициатива»: за последние 2 суток из портов Большой Одессы вышли 7 судов со 182 тысячами тонн агропродукции для Африки, Азии и Европы, – говорится в сообщении.
Среди них танкеры BOSPHORUS ASIA (30,5) и PRINCESS MANISSA (20,5) с 51 тысяч тонн кукурузы для Туниса и Ливии.
Напомним, деоккупация Кинбурнской косы от войск РФ позволит расширить «зерновой коридор» на николаевские порты.