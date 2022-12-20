Управление верховного комиссара ООН по правам человека подтвердило 6826 случаев гибели и 10759 случаев ранения гражданских людей в Украине в результате полномасштабного вторжения России.

Таковы данные организации от 24 февраля до полуночи 18 декабря.

С 1 по 18 декабря УВКПЧ ООН зафиксировало 123 случая гибели и 339 – ранения гражданских в Украине.

В организации отмечают, что реальное число погибших значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, происходит с задержкой, и многие сообщения все еще нуждаются в подтверждении.

«Это касается, например, населенных пунктов Мариуполь (Донецкая область), Изюм (Харьковская область), Лисичанск, Попасная и Северодонецк (Луганская область), где, по сообщениям, имели место многочисленные случаи гибели или ранения гражданских лиц», – говорится в сообщении.

В УВКПЧ ООН указывают на то, что большинство зафиксированных потерь вызвано применением взрывного оружия с большой зоной поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетными и авиаударами.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в понедельник заявил, что пессимистически относится к перспективам вооруженного конфликта между Украиной и Россией, но надеется, что он завершится в 2023 году.