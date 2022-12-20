Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что пессимистично относится к перспективам вооруженного конфликта между Украиной и Россией, но надеется, что он завершится в 2023 году.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Нью-Йорке по годовым итогам деятельности ООН, пишет AFP.

— Я не настроен оптимистично по поводу возможности эффективных мирных переговоров (между Украиной и Россией) в ближайшем будущем. Я все же считаю, что военное противостояние будет продолжаться. Я думаю, что нам еще предстоит дождаться мгновения, когда станут возможны серьезные переговоры о мире. В ближайшей перспективе я не считаю их возможными, – сказал он.

В то же время генсек ООН выразил надежду на то, что мир в Украине может быть достигнут в 2023 году, сославшись на «последствия» для народа Украины, российского общества и мировой экономики, страдающей от высоких цен на продовольствие и энергоносители из-за развязанной РФ войны.

— Все это причины для нас сделать все возможное, чтобы мирное решение было воплощено до конца 2023 года, — отметил Антониу Гутерреш.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что для главы Кремля Владимира Путина граждане РФ лишь «куски мяса», и он готов воевать до последнего россиянина.