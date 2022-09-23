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Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что для главы Кремля Владимира Путина граждане РФ только «куски мяса», и он готов воевать до последнего россиянина.
Об этом он сказал в пятницу, 23 сентября, во время выступления на ежегодном филантропическом саммите Forbes400.
— Я бы не хотел говорить, что война завершится тогда, когда закончатся эти люди, которых он отправляет на войну, я считаю, что война должна завершиться раньше, но кто-то должен вправить мозг их военно-политическому руководству, – призвал Владимир Зеленский.
Комментируя сообщение о том, что военное руководство РФ планирует мобилизовать на войну против Украины дополнительно 300 тысяч солдат, глава государства заявил, что Путину все равно, сколько россиян погибнет по его вине.
— Когда закончились кадровые офицеры, они начали брать разных пенсионеров, когда закончились пенсионеры, они начали брать молодых курсантов — это просто дети, приехавшие сюда гибнуть ради амбиций одного человека, желающего воевать. Он будет посылать этих людей, ему все равно сколько этих людей, — подчеркнул украинский лидер.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин заявил о частичной мобилизации. Мобилизационные мероприятия начались уже 21 сентября.
Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что для главы Кремля Владимира Путина граждане РФ только «куски мяса», и он готов воевать до последнего россиянина.
Об этом он сказал в пятницу, 23 сентября, во время выступления на ежегодном филантропическом саммите Forbes400.
— Я бы не хотел говорить, что война завершится тогда, когда закончатся эти люди, которых он отправляет на войну, я считаю, что война должна завершиться раньше, но кто-то должен вправить мозг их военно-политическому руководству, – призвал Владимир Зеленский.
Комментируя сообщение о том, что военное руководство РФ планирует мобилизовать на войну против Украины дополнительно 300 тысяч солдат, глава государства заявил, что Путину все равно, сколько россиян погибнет по его вине.
— Когда закончились кадровые офицеры, они начали брать разных пенсионеров, когда закончились пенсионеры, они начали брать молодых курсантов — это просто дети, приехавшие сюда гибнуть ради амбиций одного человека, желающего воевать. Он будет посылать этих людей, ему все равно сколько этих людей, — подчеркнул украинский лидер.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин заявил о частичной мобилизации. Мобилизационные мероприятия начались уже 21 сентября.