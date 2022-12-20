Украина 19 декабря получила от Канады дополнительные 500 миллионов канадских долларов (367 миллионов долларов США) в рамках кредитного договора между Украиной и Канадой.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Общая сумма кредита составляет 1,95 млрд канадских долларов (1,432 млрд долларов США).

Это средства пятилетних Облигаций суверенитета Украины, которые правительство Канады разместило для поддержки Украины накануне тяжелого зимнего периода. Кредит предоставляется на льготных условиях через административный счет Международного валютного фонда (МВФ), пояснили в Минфине.

— Правительство Канады в очередной раз демонстрирует лидерство в поддержке Украины. Только получили 500 миллионов канадских долларов, поступивших после выпуска «Облигаций суверенитета Украины», – заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

По его словам, средства будут направлены на финансирование приоритетных расходов госбюджета, а также будут способствовать сохранению финансовой устойчивости Украины.

В Минфине напомнили, что 15 июня 2022 Украина получила 1 миллиард канадских долларов (779 миллионов долларов США), а 18 августа 2022 года в госбюджет поступило 450 миллионов канадских долларов (349 миллионов долларов США) кредита на льготных условиях со сроком погашения до 10 лет и процентной ставкой 1,69% годовых.

Напомним, участники переговоров в Конгрессе Соединенных Штатов обнародовали законопроект о государственном финансировании на 1,7 триллиона долларов. Он содержит рекордные военные расходы, в том числе выделение 44,9 миллиарда долларов помощи Украине и странам НАТО.