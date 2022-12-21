Херсонская область получила 17 генераторов разной мощности в качестве помощи от Израиля.
Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.
Отмечается, что переданы генераторы мощностью 110 кВА, 170 кВА, 220 кВА и 250 кВА.
— Передача этих генераторов дает мощный импульс восстановлению региона в целом. Такая поддержка показывает, что все объединяются, чтобы сделать жизнь людей на деоккупированных территориях нормальной и цивилизованной, в отличие от того, что они ощущали под оккупацией, — заявил министр энергетики Герман Галущенко.
Кроме этого, Минэнерго направит в Херсонскую область 21 генератор и 24 трансформатора, полученных от международных партнеров.
Напомним, Германия передала Николаеву 4 генератора мощностью 715, 410 и 630 кВт.
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Херсонская область получила 17 генераторов разной мощности в качестве помощи от Израиля.
Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.
Отмечается, что переданы генераторы мощностью 110 кВА, 170 кВА, 220 кВА и 250 кВА.
— Передача этих генераторов дает мощный импульс восстановлению региона в целом. Такая поддержка показывает, что все объединяются, чтобы сделать жизнь людей на деоккупированных территориях нормальной и цивилизованной, в отличие от того, что они ощущали под оккупацией, — заявил министр энергетики Герман Галущенко.
Кроме этого, Минэнерго направит в Херсонскую область 21 генератор и 24 трансформатора, полученных от международных партнеров.
Напомним, Германия передала Николаеву 4 генератора мощностью 715, 410 и 630 кВт.